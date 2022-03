Hoje inicia as inscrições para o Cursinho Municipal de Marituba

Nesta quinta-feira (24), a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciam as inscrições gratuitas, para os interessados em participar do Cursinho Municipal de Marituba.

Este ano serão ofertadas 400 vagas, o dobro do ano passado, para os dois polos que funcionam na Escola Municipal João Milton Dantas, localizado na Rua do Fio, S/N, no Bairro Novo e no Polo Centro.

O Objetivo do Cursinho Municipal de Marituba, é preparar estudantes para o exame nacional do ensino médio (Enem), através do exame os estudantes tem a oportunidade de ingressar nas universidades públicas e privadas de todo o território nacional.

As aulas serão presenciais, e a prefeitura de Marituba vai continuar disponibilizando uma bolsa no valor de R$ 100,00 para alunos de baixa renda.

Em fevereiro deste ano, quando foi realizado o período de divulgação dos aprovados nas universidades, o cursinho municipal alcançou a expressiva marca de 51 aprovações.

Data e local

As inscrições para o cursinho podem ser feitas de 24 a 29 de março, das 8h ás 16h, na Biblioteca Municipal, localizada na rua Raimundo Barbosa Santana, esquina com a rua Claúdio Barbosa da Silva, bairro Centro. No sábado (26) as inscrições serão de 08h as 12horas.

Documentação

Para realizar as inscrições é necessário levar cópias do RG, CPF, titulo de eleitor, comprovante de residência, duas fotos 3×4, cópia do certificado ou declaração escolar ( Ensino médio) e pasta transparente com elástico.

Fotos: Vitor Dagort e Ary Brito