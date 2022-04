Hoje inicia o circuito cultura em Movimento em São Miguel do Guamá

A partir desta terça-feira (5) a Fundação Cultural do Pará vai realizar o Circuito Cultura em Movimento em São Miguel do Guamá, essa será mais uma etapa que segue até o dia 10 de abril.

A iniciativa é do Governo do Pará, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte Lazer e Turismo de São Miguel do Guamá. A Fundação cumpre seu papel institucional promovendo e incentivando ações de fomento ás diversas expressões artísticas que compõem a cultura paraense. Também realiza atividades de qualificação de agentes multiplicadores para ampliar o alcance de seus programas, com o objetivo de fortalecer o segmento cultural de várias linguagens.

A programação vai incluir as principais ferramentas e dinâmicas de promoção cultural já realizadas pela Fundação, como por exemplo, o Cinema Itinerante com o Ônibus-Cinema, performances artísticas, palco com artistas da terra, debates, qualificação de agentes multiplicadores para garantir sustentabilidade ás ações desenvolvidas e uma equipe de servidores e colaboradores que estarão em fortes sintonia para levar política pública de qualidade, capaz de transformar vidas e fortalecer a identidade do povo paraense.

O Circuito além de contemplar Cametá e São Miguel do Pará, também prevê para o fim do m}es de abril o circuito para ser realizado em Rondon do Pará.

SERVIÇO

Circuito Cultura em Movimento em São Miguel do Guamá – 05 a 10/04:

Programa Leitura Por Todo o Pará

Data: 08 de abril

Horário: 15h

Roda de conversa: o protagonismo juvenil como propulsor de mudanças sociais

Data: 08 de abril

Horário: 16h

Shows de bandas:

08/04:

Thais Porpino – 19:00

Monique Moral – 19:30

Diogo – 20:00

Alan Dias(Forrozeiro) – 20:30

09/04:

Cinthia 19:00

Zezinho 19:30

Lennon Forrozeiro – 20h

Eliseu Rodrigues – 20:30

OFICINAS – INSCRIÇÕES:

Mediação de Leitura e dinamização de bibliotecas e outros espaços de leitura

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

A incrível experiência de produção do meu livro artesanal

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

Iniciação à fotografia digital

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

Escultura em papelão

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

Produção e edição de vídeos em mídias móveis

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

Iniciação a pintura em aquarela

Horário: 8h às 12h

Clique aqui

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará