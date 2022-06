Hoje o Theatro da Paz apresenta o Quinteto de Saxofones da Amazônia Jazz Band

A partir das 18h30 desta segunda-feira (20), o público recebe o Quinteto de Saxofones da Amazônia Jazz Band (AJB) que faz parte de mais uma edição da série “Música de Câmara do Theatro da Paz”. A série é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de música (APM).

O espetáculo ocorrerá das 18h30 ás 19h30 e a entrada custa R$ 2,00, por ordem de chegada e limitada á lotação do Foyer, que é de 50 lugares. A programação contará com músicas dos clássicos da bossa nova, temas conhecidos de filmes, improvisações, além de toda a mistura rítmica da valsa jazz, do baião e do drum bass.

A abertura do espetáculo vai contar com uma música tema muito conhecida do filme “Missão Impossível”, depois era a vez de “Wave”, do artista Tom Jobim. A terceira música será é “Barquinho”, de Roberto Menescal, com arranjos também de Elias Coutinho. A quarta música será “Over The Rainbow”, música tema de um clássico do cinema, o Mágico de Oz.

Já a quinta será a Spain, um clássico da música instrumental internacional, do pianista e compositor Chick Corea, cuja música traz uma menção á musica hispânica e na composição há a presença de samba. E a última será um hino para todos os paraenses: “ Foi assim, dos irmãos Paulo André e Ruy Barata, com arranjo de Saldanha, trombonista e arranjador que já foi integrante de outra formação da AJB.

Músicos

SAXOFONES

Elias Coutinho

Marcos Vinícius

Toninho Gonçalves

Daniel Serrão

Iuri Paulino

PERCUSSÃO

Thiago D’Albuquerque

PIANO

Edgar Matos

CONTRABAIXO

Augusto Meireles (Babu)



Programa

THEME FROM MISSION: IMPOSSIBLE

Lalo Schifrin

(Arr. Ph. Marillia)

WAVE

Tom Jobim

BARQUINHO

Roberto Menescal

(Arr. Elias Coutinho)

OVER THE RAINBOW

Harold Arlen

(Arr. G. Parmigiani)

SPAIN

Chick Corea

(Arr. Ph. Marillia)

FOI ASSIM

Paulo André & Ruy Barata

(Arr. Josiel Saldanha)

Foto: Mario Quadros / Secult