Hoje será lançado o Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira

Na noite desta sexta-feira (3), a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) participara do lançamento do Chocolat Xingu 2022 – Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Transamazônica. Participarão 11 representantes dos 11 municípios produtores de cacau localizados na área de influencia da rodovia Transamazônica, a Br-230.

O evento ocorrerá no município de Altamira, na Região de Integração do Xingu. O evento é inédito e acontecerá de 30 de junho a 3 de julho. Durante o lançamento desta sexta-feira (3), a organização da iniciativa apresentará a programação e as atrações do Festival Internacional da Transamazônica.

O Chocolate Xingu será realizado na Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Altamira (Aciapa). A realização é da prefeitura de Altamira, em parceria com o Governo do Estado, através da Sedap, que coordena os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura no Pará (Funcacau).

Foto: Ascom / SEMA