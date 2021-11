Hoje tem a terceira dose da vacina contra a covid-19 em Ananindeua

A terceira dose do imunizante contra a Covid-19, vai ser realizada nesta segunda-feira (8) em Ananindeua. A vacina se destina aos públicos com imunossuprimidas com 45 anos ou mais, e idosos a partir de 60 anos e diante.

Uma nota técnica de n° 27/2021 foi divulgada pelo Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose será o da Pfizer e deverá ser aplicado em pessoas que tenham um intervalo mínimo de 6 meses após a segunda dose. Já para os imunossuprimidos, o intervalo entre doses deve ser de 28 dias.

aos que vão tomar o imunizante devem apresentar os documentos de RG, CPF, ou Cartão SUS, Carteira de Vacinação utilizada na aplicação das duas primeiras doses. O horário de vacinação é das 8h30 as 13h30.

Confira os pontos de vacinação:

Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2

Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial

UBS Jaderlândia

Igreja Universal – Aura

Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Cidade Nova 8

Igreja Universal – Águas Lindas

Assembleia de Deus – Maguari

Rotary Club de Ananindeua – Cidade Nova 2

UBS PAAR

• Imunodeficiência primária grave.

• Quimioterapia para câncer.

• Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco

hematopoéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

• Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

• Uso de corticoides em doses 220 mg/dia de prednisona, ou

equivalente, por 14 dias.

• Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

• Pacientes em hemodiálise.

• Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

(reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais

inflamatórias).

• Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo

para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do

esquema básico.

Imagem: Fábio Nunes Teixeira / PMG