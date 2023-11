Hoje tem combate de pesos pesados. Paraense enfrenta venezuelano.

O boxe profissional paraense em ação nesta terça-feira, 28, com o pugilista William Coutinho, da ADZB, encarando o venezuelano Yonny Molina num combate de preparação na categoria Pesado, acima de 90 kg. A luta de oito rounds será realizada no Espaço da Marine Regional, na Avenida Bernardo Saião, e faz parte do card principal do projeto Nocaute na Violência, em sua 45ª edição, tendo combates amadores e profissionais;

Na manhã de ontem, segunda-feira, 27, aconteceu a pesagem dos lutadores no espaço Hang Burgs, Cidade Velha, com orientação do representante do CNB [Conselho Nacional de Boxe].

Na balança, William bateu 124,40 kg. Yonny Molina, 111 kg. Na versão da comissão técnica do paraense, a diferença de peso não faz muita diferença no combate. “Ambos estão dentro dos padrões da categoria Pesado”, disse o técnico Zezé do Boxe.

Coutinho chegou a pesar mais de 140 kg. Foi preciso contar com um preparador físico para quebrar seu peso. “Realmente o William [Coutinho] estava muito pesado e com o trabalho do preparador físico baixou de quilos”, ressaltou Maizena, auxiliar técnico, que destaca a precisão do venezuelano, um boxeador experiente com mais de 40 lutas entre amadoras e profissionais. “O William está na sua melhor condição para o combate e acredito numa vitória logo no primeiro round”, aposta.

FERA

“Vai ser uma luta difícil por causa da experiência do Molina, um ‘cara’ com mais de 300 lutas no boxe amador. Foi atleta olímpico do seu país e venceu três vezes o maior campeão de Cuba, então, é preciso respeitá-lo por conta das suas dezessete lutas como profissional”, comentou Zezé do Boxe.

Mesmo com o forte cartel de Molina, Zezé põe sua ‘mão no fogo’ na vitória de William Coutinho. “Vamos vencer mais um desafio”, confia.

Vindo de projetos sociais, William Coutinho engatou no boxe como ‘sinônimo de vida’ e vem trilhando em busca da sua felicidade. Representa o bairro do Guamá e sabe muita da responsabilidade que carrega sob os próprios punhos. Se vencer, entra na lista dos doze figurantes ao cinturão mundial do Pesado. “Estou preparado, não importa se vencer por pontos ou por nocaute, quero o loiro da vitória”, pontua.

O programa do Nocaute da Violência na Marina Regional começa às 17h com lutas amadoras e profissionais com destaque para os combates femininos: Caroline Nunes [Paragominas] Maria Eduarda [Outeiro], infantil 14 anos; Evelyn Balboa [Rocky Balboa] x Sarah Silva [Outeiro], juvenil 16/17 anos; Sandra Ribeiro [Rocky Balboa] x Eduarda Maria [CT Pantoja-Icui], adulto até 63 kg.

O ingresso corresponde a 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para entidades sociais.

Imagem: Braz Chucre/Ronabar