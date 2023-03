Hoje tem futebol na Super Marajoara: Caeté x Paysandu ao vivo no Parazão 2023

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Paraense, Caeté e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (4) ás 15h30, no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará. A partida terá transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara, e também pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Caeté vem de uma derrota contra a Tuna Luso por 1 a 0, no Estádio do Souza. Atualmente a equipe tem quatros pontos e é vice-líder do Grupo A. Mesmo tendo que encarar daqui a pouco o favorito ao título do estadual o Caeté estão cientes que tem que se recuperar virando essa chave, o que não vai nada fácil.

Os Bicolores estão com 100% de aproveitamento no Parazão e também na Copa Verde, líder do Grupo B com 12 pontos. A equipe vem de uma vitória sobre o Bragantino-PA por 1 a 0 na Curuzu. Longe de casa pela primeira vez na competição desse ano, o Paysandu vai em busca de mais uma vitória para manter o seu bom desempenho.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira