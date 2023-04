Hoje tem futebol na Super Marajoara: Fluminense x Paysandu ao vivo pela Copa do Brasil 2023

Daqui a pouco o Paysandu vai enfrentar o Fluminense pelo jogo de ida da Copa do Brasil. A partida acontece às 19h30 no estádio do Maracanã. O confronto terá transmissão ao vivo pela radio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais, junto com canal no Youtube de A Província do Pará.

O Fluminense entra em campo em busca de seu segundo titulo da Copa do Brasil. O objetivo da equipe, é repetir o mesmo ritmo do último jogo de domingo, onde o Fluminense o goleou o seu rival Flamengo por 4 a 1.

Já a equipe do Paysandu, também vem de uma vitória contra o seu maior rival o Clube do Remo no último domingo (09) no estádio do Mangueirão, além também de se classificar para a final da Copa Verde.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação