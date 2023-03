Hoje tem futebol na Super Marajoara: Paysandu x Remo ao vivo pela Copa Verde 2023

Hoje tem o maior clássico do futebol paraense, entre os clubes do Paysandu e do Remo. O jogo é do primeiro evento-teste no Novo Mangueirão – Estádio Olímpico do Pará (EOP), pela semifinal da Copa Verde 2023. E terá transmissão ao vivo pela TV. Canal 50.1 e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais, a partir das 15h. já a bola começa a rolar às 16h.

Para esse primeiro jogo na nova estrutura do estádio, deve comparecer no Mangueirão um público de 25 mil pessoas. Veja como ficará o acesso ao estádio: entrada da torcida do Remo pelo lado A, nos acessos A1, A2 e A3, pela Avenida Augusto Montenegro, e entrada da torcida do Paysandu pelo lado B, nos acessos B1, B2 e B3, pela Avenida Mangueirão. Para chegar às arquibancadas, o torcedor agora conta com sete rampas de cada lado, sendo uma exclusiva para cadeirantes. O estacionamento será pago, e sob a administração dos clubes. Todas as informações sobre gratuidades e venda de ingressos para o jogo são de responsabilidade dos clubes do Paysandu e do Remo.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação