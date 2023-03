Hoje tem futebol na Super Marajoara: Remo x Paysandu ao vivo pela Copa Verde 2023

Hoje tem o segundo jogo teste entre o Remo e o Paysandu pela semifinal da Copa Verde no Estádio do Mangueirão a partir das 20h. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1130, e também pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Clube do Remo entra em campo com vantagem por ter vencido o primeiro jogo de ida por 1 a 0 no último domingo (29). A equipe joga pelo empate. Já o Paysandu, precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença. E caso o placar volte a se repetir, a decisão irá para os pênaltis.

Devido as cenas lamentáveis do último confronto, ambas equipes estão desfalcadas de alguns titulares provocada pela expulsão em campo. Como é caso de João Vieira e Richard Franco que trocaram agressões dentro do campo e tiveram como consequência o cartão vermelho.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação