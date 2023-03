Hoje tem futebol na Super Marajoara: Remo x São Raimundo-RR ao vivo na Copa Verde 2023

Nesta quarta-feira (22) o Clube do Remo enfrenta o São Raimundo-RR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida acontecerá no Estádio do Baenão, em Belém (PA), e terá transmissão ao vivo com a equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130 e no canal do YouTube de A Província do Pará.

No confronto de ida o Clube do Remo viajou até a cidade de Boa Vista em Roraima onde acabou perdendo de 1 a zero para os donos da casa, gol feito pelo Wanderson Otávio, por conta desse resultado a equipe tem vantagem do empate.

O Clube do Remo vinha se destacando com 100% de aproveitamento, porém esse efeito foi tirado após perder para o São Raimundo-RR.

Foto: Divulgação