Hoje tem futebol na Super Marajoara: São Raimundo-RR e Remo ao vivo na Copa Verde 2023

Na noite desta quarta-feira (15) o Clube do Remo encara o São Raimundo-RR pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida acontecerá no Estádio Canarinho, em Roraima, às 20h, e terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e também pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O São Raimundo-RR disputou até agora quatro jogos oficiais na temporada, conquistando três vitórias e sofrendo apenas uma derrota. Apesar do elenco ter perdido para o Botafogo de 3 a 1 na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe venceu o River Esporte Clube no Campeonato Roraimense no último domingo (12) pelo placar de 4 a 1.

Líder no Campeonato Paraense, vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil, nove vitórias nos nove jogos disputados até agora, assim segue o Clube Azulino, para a partida de logo mais, o foco é o mesmo, continuar ganhando os jogos pra quem sabe conquistar o bicampeonato regional.

