Hoje tem segunda chamada da vacinação contra Covid-19 em Belém, para as pessoas de 33 a 39 anos

Hoje, a capital paraense realiza a segunda chamada para primeira dose da Vacinação contra a covid-19 para as pessoas de 33 a 39 anos (nascidas de 1982 a 1988).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar 26 pontos de vacinação, que vão funcionar das 9h às 17h. Para a segunda dose, as pessoas devem apresentar: RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação de Belém.

Os municípios da Grande Belém seguem com a vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira, 3. De acordo com as secretarias municipais de Saúde.

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping – Estacionamento G6

2. Casa de Plácido – Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum – Marco

4. Castanheira Shopping – 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo – Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves – Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa – Guamá

8. Faculdade Cosmopolita – Marambaia

9. Fibra – Nazaré

10. Funbosque – Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa – Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém – Marco

14. Icoaraci – Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci – Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci – Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular – Guamá

18. Mosqueiro – Escola Abel Martins

19. Mosqueiro – Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará – Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém – 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa – Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz – Reduto

26. Mirante do Rio – UFPA Campus Guamá