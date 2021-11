Hoje terá rodada internacional de negócios pela FIEPA

O Centro Internacional de Negócios da FIEPA realizará nesta segunda-feira (8), um vento virtual transmitido pela plataforma Facebook e Youtube do sistema FIEPA, para marcar o lançamento da Fruit Amazon Business Meeting, rodada internacional de negócios que vai conectar empresas paraenses e de outros estados da Amazônia Legal a compradores internacionais do setor da indústria da fruticultura.

Logo após o lançamento, será aberto as inscrições para empresas que desejarem participar da Rodada possam fazer seus cadastros. As inscrições são gratuitas para empresas sindicalizadas do Sistema FIEPA, participantes do PEIEX ou indicadas pelo Sebrae no Pará. Já para as demais empresas será necessário pagar a taxa de R$ 200,00.

No total, serão 30 empresas locais selecionadas, que poderão apresentar seus produtos a dez compradores internacionais de países que fazem parte do eixo da América do Norte, União Europeia e Arco Norte, principais mercados com interesse em produtos do setor da indústria da fruticultura amazônica.

A Fruit Amazon Business Meeting vai acontecer de 01 a 03 de dezembro de 2021 em formato 100% on-line. O evento está sendo organizada e coordenada pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará, com realização da Apex-Brasil, Rede CIN e Confederação Nacional da Indústria (CNI), emconjunto com Sebrae no Pará, Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará (Sindifrutas), Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Foto: fiepa.org