HOL lança campanha para aumentar estoque de sangue

O Hospital Ophir Loyola (HOL) iniciou sua primeira campanha do ano de doação de sangue nesta quinta-feira (18), e segue até manhã (19), a iniciativa é em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A unidade móvel do hemocentro ficará disponível em frente ao Hospital, das 8 h às 16 h.

O HOL realiza em média de 800 a 900 transfusões mensais, uma das maiores demandas no Pará. O objetivo é arrecadar 200 bolsas. Além dos doadores de sangue, a campanha também visa cadastrar novos doadores de medula óssea.

Saiba como doar sangue, é necessário:

– Estar bem alimentado;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados de responsável legal);

– Pesar mais de 50 kg;

– Estar em bom estado de saúde.

No momento do cadastro é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 pode doar, mas precisa estar assintomático há 10 dias. Quem manteve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar sete dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac são necessárias 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Para as demais vacinas é preciso aguardar sete dias após cada aplicação.

Serviço

Campanha de Doação de Sangue

Data: 18 e 19 de janeiro de 2024

Horário: 08h00 às 16h00

Loval: Avenida Governador Magalhães Barata, nº 992, bairro de São Brás

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará