Holanda convocada para a Eurocopa

A seleção holandesa já sabe quem serão os seus 26 representantes na Eurocopa. Sem muitas surpresas, Frank de Boer confirmou os convocados nesta quarta-feira.

Virgil van Dijk é a grande ausência da Holanda na Euro, mas é uma que também já tinha sido confirmada com antecedência. O zagueiro ainda se recupera de lesão no joelho e preferiu não aparecer entre as opções para ter um tempo maior de preparo antes de voltar a ativa.

Quem chegou a constar em pré-lista da seleção e ficou de fora foi o atacante Steven Bergwijn, do Tottenham. A concorrência forte e a fase pouco animadora, com um gol apenas na temporada pelo Spurs, acabaram por pesar.

Texto retirado de ogol.com.br