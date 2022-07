Homem acusado de assaltos morre ao trombar com a PM

Um homem de identidade ignorada até a manhã deste domingo, 17, foi baleado e morto ao trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar. A situação se passou por volta das 21h, no bairro da Marambaia, em Belém.



Segundo informações na Delegacia Seccional Urbana da Marambaia, onde foi feito o auto de resistência, o suspeito estaria cometendo assaltos no bairro quando foi denunciado para a polícia que, em incursões pelas ruas, tombou com o homem que reagiu e, assim, terminou baleado.



Os policiais tentaram socorrê-lo, mas ele já havia morrido.



O corpo do homem foi removido para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém, onde aguarda familiares pra efeito de reconhecimento e liberação para sepultamento.



Imagem: Redes Sociais