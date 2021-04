Homem acusado de estupro por adolescente prova inocência e ganha liberdade

Leonardo Ferreira Resplandes, preso ontem, na última terça-feira (13), acusado de ter estuprado e mantido em cárcere privado uma adolescente de 15 anos, ganhou liberdade por volta do meio-dia desta quarta-feira (14). De acordo com a delegada Ana Carolina de Abreu, titular da Deaca (Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente), o homem provou sua inocência e foi liberado.

O acusado, agora inocentado, mostrou à delegada várias mensagens de WhatsApp, antigas e recentes, trocadas com a adolescente, as quais provam que eles já haviam tido outras relações, todas consensuais, e que na noite de segunda-feira não houve estupro nem cárcere privado.

Leonardo foi preso na manhã de ontem, após a PM ter sido informada de que uma garota havia sido vítima de abuso sexual e estaria em uma casa na Rua 24 de Março, no Bairro Rio Verde.

Ela contou aos policiais militares que, na noite anterior, por volta das 19h30, Leonardo Resplandes a convidou para comer uma pizza na casa dele. Porém, já na residência, ele a estuprou e ainda a impediu de sair, liberando-a somente pela manhã.

Por: Caetano Silva

Fonte: Blog Zé Dudu