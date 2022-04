Homem acusado de tentativa de estupro de mãe e filha morre após trocar tiros com a PM

Na última sexta-feira (29), um homem identificado como Vando Ferreira, morreu após troca de tiros com a polícia no município de Mojú, nordeste do Pará. Vando possuía diversas acusações de crimes na localidade do Olho D’água, juntamente com outros dois homens.

Além de outros crimes, o homem também possuía uma acusação de invadir uma residência e tentar estuprar uma mulher e sua filha de seis anos, que chegou a ser ferida pelo acusado. O crime ocorreu no último dia 28.

Segundo a Polícia Militar (PM), denúncias anônimas foram feitas contra o acusado. A PM foi até o local indicado nas ligações, onde supostamente três elementos estavam escondidos e ao chegar no endereço a polícia foi recebida a tiros, iniciando um confronto. Vando foi atingido e encaminhado para a Unidade Mista de Saúde (UMS), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os outros dois criminosos fugiram após a troca de tiros.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Portal Mojú News

Foto: Reprodução/ PM