Homem acusado de tráfico de drogas e assalto encara a PM e leva a pior

Policiais militares lotados no 32º Batalhão de Polícia Militar de Cametá, no nordeste do Pará, região do Baixo Tocantins, derrubaram a bala Welington Silva Cruz, que estava armado com um revólver calibre 32. A refrega policial aconteceu na Rodovia BR-324, altura da ocupação Caamuta, ontem, segunda-feira, 02, por volta das 15h.

Segundo informações da Polícia, as autoridades foram procuradas por um cidadão que denunciou ter sido vítima de uma tentativa de assalto e de ameaças de morte praticados por Welington, que também lhe acusou de o ter denunciado por fazer tráfico de entorpecentes no Caamuta. O cidadão falou que o marginal, na ocasião, tentou roubar sua motocicleta e que estava armado com um revólver.

Assim, uma guarnição da PM seguiu para averiguar os fatos e, em lá chegando, os agentes foram recebidos a bala por Welington que, deste modo, acabou sendo baleado. Ele ainda foi levado ao Hospital Regional do Baixo Tocantins, no entanto, já deu entrada sem vida na unidade hospitalar.

A arma apreendida, com três balas intactas, assim como 13 pedras de oxi, foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Cametá, onde foi feito o auto de resistência.

O corpo do bandido, depois de necropsiado, foi liberado para sepultamento, pela família.

