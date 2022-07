Homem, adulto, solteiro e com ensino médio: veja o perfil do eleitor de Parauapebas

A fama de cidade para onde todos correm quando pensam em arranjar emprego faz com que Parauapebas destoe do resto do país nas estatísticas oficiais do eleitorado. Enquanto, nas eleições de 2022, as mulheres que estão aptas a ir às urnas são 8,3 milhões a mais que os homens no Brasil, em Parauapebas, pelo contrário, há aproximadamente 1.600 eleitores do sexo masculino a mais que elas.

As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu, que analisou o perfil dos votantes da Capital do Minério, exatos 182.543 indivíduos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que faz dela a 5ª maior praça política do Pará depois de Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá. O eleitorado concretamente identificado por meio de biometria soma 166.840 pessoas.

A razão de Parauapebas ter mais homens que mulheres prontos para outubro deste ano pode ser explicada pela economia municipal, altamente centrada na indústria extrativa mineral, um ramo onde o homem deita e rola. Como a mineração é o carro-chefe dos empregos formais e por causa dela o município existe e todos os demais setores sociais e econômicos gravitam, dos 60 mil postos de trabalho oficialmente existentes, os homens ocupam 42 mil (70%), mais que o dobro da participação das mulheres.

Parauapebas é, sem segredo, um dos municípios brasileiros onde as mulheres menos têm vez no mercado de trabalho, e essa é uma das razões de haver mais homens que mulheres no eleitorado. Os ventos do trabalho sopram em favor deles, mesmo que simplesmente façam o título aqui, vão embora e sequer participem da vida política local.

O eleitorado local é, também, predominantemente adulto. Mesmo com explosão na quantidade de adolescentes de 16 e 17 anos que vão às urnas este ano, chegando a 3.800 (138% a mais que os adolescentes votantes das eleições de 2020), os eleitores com mais de 30 anos somam 126,4 mil — mais gente adulta que a população inteira de 95% das cidades do estado. No grupo dos adultos, os idosos eleitores parauapebenses somam 15 mil.

Mais escolarizados

Cerca de 70 mil eleitores de Parauapebas têm ensino médio completo — mas não passaram daí. Por si só, o número demonstra o tamanho do desafio que a Capital do Minério possui para ampliar a oferta de cursos de graduação públicos, potencializando instituições locais como a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), o Instituto Federal do Pará (IFPA) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa) para terem condições de abrir novas vagas e atender a demanda reprimida.

Quase 12,2 mil parauapebenses eleitores têm diploma universitário, número que não chega a ser expressivo no comparativo com outros municípios com eleitorado menor, mas com proporcionalmente mais eleitores com superior concluído. Em Araguaína (TO), que tem 104,5 mil eleitores, 13,9 mil deles fizeram faculdade. Assim, enquanto apenas 6,7% dos eleitores de Parauapebas têm nível superior, em Araguaína a proporção chega a 13,3%, praticamente o dobro.

Por outro lado, existem 4 mil eleitores declaradamente analfabetos no rico município paraense e outros 11,2 mil que informaram ao TSE apenas saber ler e escrever, sem detalhar o nível de conhecimento formal de letras e números. Apesar disso, o total de analfabetos de Parauapebas é, proporcionalmente ao tamanho do eleitorado total, um dos menores do Pará.

Fonte: Blog Zé Dudu