Um homem não identificado até o momento, aparece em um vídeo ameaçando com uma faca um senhor que parece ser funcionário de um prédio localizado na pedreira em Belém, as imagens mostram que o homem que está com a faca encontrasse desorientado e não sabe muito bem o que fazer, o homem que parece nitidamente fora de si, ainda furou o pneu de um carro que estava parada na garagem do prédio.

Em breve mais informações.

Foto e vídeo : seguidor da pagina no Instagram