Homem ameaça matar o próprio irmão e é preso no sul do Pará

Na tarde da segunda-feira (30), o desentendimento entre dois irmãos terminou na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, no sul do Pará. Sinaldo Gomes Costa foi preso após ameaçar de morte o irmão, um adolescente de 16 anos.

A situação foi informada a 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ª CIPM) e a guarnição com o primeiro sargento F. Silva (Fiscal de Dia), segundo sargento Edimilson e cabo Nery seguiu para o endereço dos envolvidos na confusão familiar. Segundo o informado, por volta das 13h20, Sinaldo Gomes ameaçou de morte o irmão menor de idade, apontando uma ‘arma’ de fogo para ele.

Ao chegar na casa, os policiais não encontraram o suspeito. No entanto, dando sequência à ocorrência, por volta de 17h, a equipe voltou à residência e conseguiu prender Sinaldo. Ao ser questionado sobre a arma que usou para ameaçar o irmão, ele levou os militares até um ramal de mata com acesso à estrada do cemitério, onde estava escondido um simulacro de pistola, que usou para fazer a ameaça.

Ele foi conduzido para a DPC, junto com o simulacro e uma moto Honda FAN 125 preta, de placa JVZ-4583, que ele pilotava. O adolescente também foi à Delegacia para registrar a ocorrência de ameaça contra o irmão.

Fonte: Com informações do Native News Carajás