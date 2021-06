Homem ameaça outro com barra de ferro após acidente de trânsito: veja o vídeo

O livro “Educação Emocional no Trânsito: o medo e a raiva dos condutores” propõe que o condutor passa por um ciclo de emoções de medo e raiva que motiva um comportamento de risco. Tal ciclo acontece a todo instante no trânsito de Belém e pode ser ocasionado por diversos estímulos, sejam externos ou internos, como o medo de se atrasar para o trabalho ou a raiva diante dos obstáculos na via.

O problema é quando o condutor sente raiva, seja por qual for o motivo, e não consegue controlar o impulso agressivo que esta poderosa emoção produz, culminando em conflitos até com outros motoristas.

Estes conflitos urbanos se tornaram cotidianos na cidade e causam diversos prejuízos, desde pequenas colisões, agressões físicas e até em homicídios por motivos banais. Mais um exemplo desse tipo de conflito ocorreu na tarde desta sexta-feira, 11.

O caso aconteceu no bairro do Sousa e foi registrado em vídeo por um morador da região. Nas imagens vemos uma cena de pós colisão entre um carro e uma moto, que gerou danos materiais.

O motorista do carro está com o que parece ser uma barra de ferro na mão e a todo momento ameaça o motociclista enquanto discutem. Ele chega a golpear a moto e diz que “é pra não te quebrar no meio”. Eles seguem discutindo rapidamente e o vídeo a acaba.

Infelizmente, mais uma cena de falta de bom senso no trânsito cada vez mais caótico de Belém.

Veja o vídeo:

