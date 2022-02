Homem-Aranha: Sem Volta para Casa ultrapassa bilheteria de Avatar nos EUA

Desde sua estreia em 16 de dezembro de 2021, o terceiro longa solo do Teioso protagonizado por Tom Holland arrecadou US$ 760,9 milhões nos cinemas, US$ 400 mil acima da marca atingida pelo título de James Cameron.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter tem que lidar com sua identidade revelada, logo, ele pede ajuda ao Doutor Estranho. Quando um feitiço corre mal, inimigos perigosos de outros mundos começam a aparecer, forçando Peter a descobrir o que realmente significa ser o herói.

A última trilogia do Homem-Aranha nos cinemas foi comandada por Jon Watts, diretor que em breve deve assumir outro projeto na Marvel. O cineasta está cotado para dirigir o reboot de Quarteto Fantástico, possível próxima produção do estúdio.

