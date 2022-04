Homem assassina esposa a facadas em Marabá

No último sábado (16), uma mulher, identificada como Juscimara Sousa Lopes, foi assassinada brutalmente a facadas pelo companheiro em Marabá. O feminicídio aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações do portal Debate Carajás, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, já tinha agredido a vítima outras vezes e fugiu do local após o crime.

Juscimara morreu ainda no local sem chance de ser socorrida. Ainda de acordo com informações do portal, a vítima deixou quatro filhos, todos menores. A polícia Civíl foi chamada e fez buscas em torno do local do crime a procura do assassino. O Corpo de Juscimara foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Marabá e foi levado para perícia.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Portal Debate Carajás

Imagem: Divulgação/ Portal Carajás