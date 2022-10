Homem atira contra igreja de evento com Michelle Bolsonaro

Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (14), após efetuar disparos de arma de fogo contra uma igreja em Fortaleza, no Ceará, antes de um evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ex-ministra Damares Alves. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tem 22 anos, portava um revólver calibre 38 e se apresentou como vigilante.

Michelle e Damares ainda não estavam no local quando ocorreram os disparos. O atirador foi conduzido para 13ª Delegacia de Polícia em Fortaleza, prestou depoimento, foi autuado por disparo de arma de fogo e, após fiança, foi liberado. As apurações seguirão em andamento para identificar a motivação do crime.

A

primeira-dama comentou sobre o ocorrido em seu perfil no Instagram.

– Esse é o lado que prega o “amor, a tolerância e a pacificação”… o meliante desrespeitou a instituição religiosa colocando a integridade física das pessoas que estavam próximas à igreja em risco. Estamos bem, graças a Deus! – escreveu.

O evento Mulheres com Bolsonaro ocorreu normalmente na Igreja Apostólica Novidade de Vida, no bairro Sapiranga. Mais cedo, na manhã desta sexta (14), o encontro ocorreu em Teresina, no Piauí.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Raulino Neto