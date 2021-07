Homem atira contra vice-prefeito de Redenção e foge

O homem estava no telhado da casa e atirou duas vezes na direção de Karlos Wonnei, que revidou

Um homem armado invadiu a casa do vice-prefeito de Redenção, Karlos Wonnei, e fugiu após troca de tiros. Ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada na noite de terça-feira (13) pelo próprio vice-prefeito, em uma rede social. Segundo ele, o homem estava no telhado da casa e atirou duas vezes em sua direção. Karlos revidou e o homem fugiu.

Karlos Wonnei informou que por volta da meia-noite, da última segunda-feira, 12, quando já estava se preparando para dormir, percebeu uma movimentação atípica no telhado. Em seguida, saiu do interior do imóvel e avistou um homem sobre as telhas. Ele afirma ter mandado o indivíduo descer, porém o homem respondeu atirando três vezes em sua direção. Karlos Wonnei, que tem registro de posse e porte de arma de fogo, revidou, efetuando diversos disparos na direção do suspeito, que conseguiu fugir do local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na área, mas o suspeito não foi localizado. O vice-prefeito informou não acreditar se tratar de tentativa assassinato com motivações políticas e que acredita que seria apenas uma tentativa de furto ou roubo à residência. Para ele, provavelmente o suspeito não sabia se tratar da casa do vice-prefeito, onde mora de aluguel há menos de três meses.

Karlos Wonnei informou que registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que instaurou inquérito para investigar o caso.