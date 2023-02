Homem atira e mata jornalista que cobria homicídio nos EUA

Um homem armado atirou contra dois jornalistas de televisão que cobriam um assassinato próximo da cidade de Orlando, no estado norte-americano da Flórida, nesta quarta-feira (22). Um dos profissionais morreu e o outro ficou ferido. Além de atirar contra os jornalistas, o homem também matou uma mulher de 20 anos e uma menina de 9 anos, e baleou a mãe da criança.

Segundo o xerife do condado de Orange, John Mina, os dois jornalistas trabalhavam no canal de TV a cabo “Spectrum News 13”, da região central da Flórida, propriedade da Charter Communications. O suspeito de atirar contra os profissionais, identificado como Keith Melvin Moses, de 19 anos, foi preso e responderá pelos crimes.

COMO ACONTECERAM OS CRIMES

Durante a manhã de quarta, Moses teria assassinado uma mulher de 20 anos em Pine Hills, próximo de Orlando. Horas depois, uma equipe de jornalistas foi ao local para apurar a morte. Enquanto os profissionais trabalhavam, o homem retornou ao local do crime e abriu fogo contra os jornalistas.

Nas proximidades, Moses também entrou em uma casa e, sem motivo aparente, atirou contra uma mulher e a filha dela, de 9 anos. As vítimas foram levadas para o hospital, mas a menina e um dos jornalistas morreram, devido aos ferimentos. Já os outros dois feridos foram levados ao hospital, mas o estado de saúde deles não foi informado.

De acordo com o xerife John Mina, o homem não tinha qualquer relação com mãe e a filha que baleou, nem com os jornalistas. Em seu histórico, Moses já possui acusações por crimes como porte de arma de fogo, agressão agravada e agressão com arma letal.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/WFLA News Channel 8