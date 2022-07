Homem atropela, espanca e estupra jovem em Novo Progresso

Um caso bárbaro de violência contra mulher foi registrado na cidade de Novo Progresso, neste sábado (2). Segundo informações locais, a vítima seguia em via pública, trafegando em uma motocicleta, mas foi atacada e derrubada do veículo por um desconhecido.

Depois da queda, a mulher foi agredida e violentada. Ainda consciente, ela teria detalhado que percebeu estar sendo seguida, tentou fugir, porém um carro bateu na moto e a jogou no chão. A jovem trabalha durante a noite em uma pizzaria de Novo Progresso.

A vítima saiu do trabalho por volta de 1h da manhã e pouco tempo depois teve a motocicleta interceptada pelo agressor. Com a mulher caída ao chão, o monstro desceu do veículo, cor cinza, e atacou a trabalhadora sem dó nem piedade.

A jovem foi encontrada ensanguentada e nua por populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a agredida e violentada para o Hospital Municipal De Novo Progresso (HMNP). De acordo com informações da casa de saúde, o estado clínico dela é grave. A jovem teve a roupa arrancada e parte do couro da cabeça escalpelado durante a violência física e sexual.

Fonte: Portal Debate, com Gazeta Real