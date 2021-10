Homem cai em canal e morre, em Belém: moradores protestam. Veja o vídeo

O processo de de urbanização desordenada de Belém levou a grande parte da população a ocupar as margens de rios e furos que, com o passar do tempo, muitas das vezes viraram canais poluídos e perigosos, principalmente no período de fortes chuvas na capital.

No Canal do Mártir, localizado no bairro do Curió-Utinga, as margens não tem nenhum tipo de proteção e durante as cheias, quando chove, fica difícil visualizar onde está a rua que passa bem ao lado da correnteza.

Nesse panorama que um homem, identificado como Valter, o “Rambo”, acabou sendo engolido pelo canal durante a tarde desta sexta-feira, 8, por volta das 15 horas. Ele tentava passar pelo local quando teria caído e não foi mais visto. Bombeiros foram acionados. Houve protestos de moradores, que fecharam a avenida João Paulo II, pedindo para que os bombeiros continuassem as buscas, além de pedir melhorias de segurança para o canal.

Os moradores foram atendidos e mais bombeiros chegaram ao local. Depois de mais de 7 horas de buscas, o corpo do homem foi localizado sem vida, comovendo e assustando os moradores da região.

Veja o vídeo gravado no local e disponibilizado pela página Curió News:

O corpo de Valter, o “Rambo”, foi encontrado mais de 7 horas depois de ele desaparecer no canal

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação