Homem cai em córrego para não colidir com carrocinha em Tailândia

Um homem que não teve a identidade divulgada caiu dentro do córrego da avenida Belém, próximo a PA-150, em Tailândia, depois de desviar de uma carrocinha na rodovia.

O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (8). A vítima, que tem entre 30 a 32 anos, foi retirada do córrego por populares até a chegada de uma equipe de resgate do SAMU.

Ele conduzia uma motocicleta e estava de capacete no momento do ocorrido, segundo ele mesmo relatou aos socorristas, já a caminho do Hospital Geral de Tailândia (HGT), para onde foi levado.

Consciente e verbalizando o tempo todo, o motociclista reclamava apenas de dores no fêmur da perna esquerda.

Acidentes

No primeiro trimestre de 2021, foram registrados 509 atendimentos de pessoas vítimas de acidentes de trânsito no HGT. Neste mesmo período do ano passado, houveram 435 casos. Os acidentes de motos, também lideraram a lista.

Fonte: Portal Tailândia

Fotos: Ellen Silva / TV Guajará