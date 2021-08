Homem captura sucuri e desfila com ela no pescoço no bairro do Curió Utinga

Uma sucuri de aproximadamente três metros foi encontrada por moradores da Passagem Ana Deusa entre Av João Paulo lI e Rua do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O animal apareceu logo após as fortes chuvas que atingiram a capital no final da tarde desta terça-feira, 24.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, um homem captura o animal e chega a desfilar pelas ruas com a sucuri no pescoço, exibindo a cobra capturada, o que não é recomendado pela autoridades policiais e ambientais. Em outro trecho, o homem vai indo embora e as pessoas falam que ele iria comer o animal,

Fonte: Roma News