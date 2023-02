Homem chega em carro preto e abre fogo contra dois jovens, um dos quais morreu na hora

Um jovem identificado como Jonas Soares Cerdeira, de 22 anos, foi executado a tiros na tarde de ontem, terça-feira, 31, em uma área de invasão no bairro Maracanã, zona oeste de Santarém, no oeste do Pará, região da Transamazônica. Um outro jovem de 18 anos, identificado como Ronald de Castro Cardoso, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Pronto Socorro Municipal – PSM em estado grave. O rapaz estava na sala de cirurgia a quando do fechamento desta matéria.

Conforme disseram testemunhas, um carro preto parou em frente a um barraco na invasão. Um dos ocupantes efetuou disparos de dentro do carro. A mãe de Jonas disse que suspeita de um possível envolvimento da namorada dele.

“Ela não prestava, era mais vagabunda que ele. A morte do meu filho não vai ficar impune. Eu vou achar ela”, disse a mulher revoltada com o assassinato do jovem.

Agora, a Polícia tenta localizar os suspeitos do crime, que fugiram sem que o veículo tivesse tido as placas anotadas por testemunhas.

Um inquérito foi aberto para apurar os fatos. Testemunhas serão ouvidas, incluindo a mãe de Jonas, que presenciou o momento em que o rapaz foi executado.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento