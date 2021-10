Um homem foi preso, nesta quarta-feira (6), com 160 quilos de hidrômetros da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) destruídos. O suspeito é dono de um ferro-velho e estava com os equipamentos. A operação foi da Polícia Civil, em parceria com a emrpesa pública.

O suspéito está sendo apresentado na Seccional de Polícia Civil do Guamá para prestar esclarecimentos. Mais informações devem ser repassadas em breve pela Cosanpa.

Fonte: O Liberal