Homem com Covid é preso após viajar de avião disfarçado como se fosse sua mulher na Indonésia

Um homem com Covid foi preso após embarcar em um voo doméstico na Indonésia disfarçado como se fosse sua esposa, usando um niqab (traje muçulmano feminino que cobre completamente o rosto) e carregando identidade falsa e um resultado negativo do teste de PCR.

Mas a mentira não durou muito.

A polícia disse que um comissário de bordo de um avião da Citilink que viajava de Jacarta para Ternate, na província de North Maluku, no domingo (18), percebeu quando o homem trocava de roupa no banheiro.

“Ele comprou a passagem aérea com o nome da esposa e trouxe a carteira de identidade, o resultado do teste PCR e a carteira de vacinação com o nome dela.

Todos os documentos estão com o nome de sua esposa”, disse o chefe de polícia de Ternate, Aditya Laksimada, após prender o homem depois do avião pousar.

Os nomes do homem e de sua mulher não foram divulgados.