Homem condenado por roubo majorado é preso pela PRF tentando viajar para Uruará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de segunda-feira (6), Polielton Frutuoso Xavier, condenado a cinco anos de prisão por roubo majorado e que estava foragido após começar a cumprir pena em regime semiaberto. A ordem de prisão é do juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará.

Ele era um dos passageiros de um ônibus que fazia viagem intermunicipal pela rodovia Santarém/Cuiabá (BR-163), e que tinha como destino, o município de Uruará, no sudoeste do Pará.

A prisão do foragido da justiça ocorreu por volta das 15h00, no Km 995 da BR-163, durante uma abordagem de fiscalização feita por policiais da 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (5ª DPRF).

Os policiais abordaram um ônibus da empresa Cootait, que seguia viagem com destino a Uruará e constatou, após consulta que um dos passageiros, o nacional Polielton Frutuoso Xavier, possuía mandado de prisão pendente de cumprimento.

Polielton Frutuoso Xavier responde por roubo majorado (com tipificação penal no artigo 157 do Decreto-Lei2848).

Os policiais rodoviários deram voz de prisão ao foragido e o conduziram, algemado, até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

