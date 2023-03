Homem contrai ameba ao lavar o rosto com água da bica e morre

A ameba Naegleria fowleri, conhecida como “comedora de cérebros” fez mais uma vítima. Um homem, que não teve o nome divulgado, contraiu a ameba após usar água da torneira para enxaguar o rosto e lavar o nariz. O caso aconteceu no sul da Flórida, Estados Unidos.

De acordo com informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) ao canal FOX4, o caso é inédito em três aspectos: por ser o primeiro caso na Flórida em que uma pessoa foi infectada através da água da torneira, o primeiro caso relatado nos meses de inverno nos EUA e o primeiro caso relatado de infecção por Naegleria fowleri neste ano.

O homem morreu em 20 de fevereiro, três dias antes do departamento de saúde do condado emitir um alerta à população sobre a infecção.

A Naegleria fowleri é um tipo de ameba microscópica que destrói os tecidos do cérebro, levando à morte em poucos dias. Mesmo sendo rara, ela pode ser encontrada em fontes de água doce e quente, como rios, lagos e lagoas. O microorganismo costuma entrar no corpo através do nariz.

O CDC garante que a infecção só pode acontecer quando a água contaminada com a ameba entra pelo nariz, não sendo possível a contaminação ao ingerir a água.

A ameba mortal provoca uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM). Entre os sintomas relatados estão febre, náusea, vômito, rigidez na nuca e fortes dores de cabeça.

