Homem de 58 anos é esfaqueado no sudoeste do Pará

Na tarde da última segunda-feira (7), por volta das 12h, Erivaldo Carlos da Silva, de 58 anos, foi esfaqueado quando seguia próximo ao Ceará do Peixe, Orla de Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi atingida no braço direito, em região próxima ao punho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu no local, onde prestou socorro à vítima. Em seguida, Erivaldo Carlos foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), para avaliação médica.

Segundo informações repassadas por uma socorrista que o atendeu, o homem teria afirmado que tinha sido vítima de assalto, mas, devido ao seu estado de embriaguez, haveria a possibilidade de ser apenas uma alucinação.

