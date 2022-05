No domingo (29), um episódio inusitado ocorreu no Museu do Louvre, em Paris, França. Um visitante disfarçado “atacou” uma das obras de arte mais famosas do mundo, o quadro da Mona Lisa (La Gioconda).

De acordo com o jornal El País, um visitante do museu atirou uma torta no quadro, deixando sujo de chantilly o vidro que protege a obra.

O vândalo estava em uma cadeira de rodas e utilizava uma peruca.

Apesar do susto, a obra não ficou danificada.

Fonte: Pleno News