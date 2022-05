Homem decepa orelha do cunhado para ‘comer com cachaça’

No final da tarde do último domingo, 15, um agricultor de 32 anos teve a orelha decepada pelo cunhado. O caso aconteceu em Guarabira, na Paraíba. A esposa da vítima relata que o agressor, que é seu irmão, possui desavenças com seu esposo.

Em depoimento para a Polícia Civil e em relato à imprensa, a mulher afirmou que seu irmão chegou na residência onde o casal mora chamando a vítima. Com a promessa de que iria matá-lo, o agressor se armou com um facão e disse que iria ia cortar a orelha do agricultor “pra comer com cachaça”.

A esposa da vítima diz: “Fiquei toda me tremendo. ele levou a orelha em uma sacola plástica”, concluiu. A vítima foi socorrida ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e não corre risco de morte. O agressor ainda está sendo procurado pela polícia.