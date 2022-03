Homem desaparece ao mergulhar nas águas do Rio Trombetas em Oriximiná

Desde a noite de terça-feira (15), Antônio José de Oliveira Cordeiro, de 35 anos, está desaparecido após cair nas águas do Rio Trombetas em Oriximiná, oeste do Pará.

O homem estava pescando na orla da cidade quando sua linha de pesca prendeu no fundo do rio, depois de várias tentativas, resolveu pular para desprender o anzol. Segundo as pessoas que estavam no local, Antônio José nadou em direção a uma embarcação porque não estava conseguindo retornar à margem devido ao cansaço.

Momentos depois que ele conseguiu chegar próximo à embarcação não foi mais visto. Em seguida, a Polícia Militar foi comunicada sobre o desaparecimento do homem, que pode ter sido vítima de afogamento.

A secretária de Segurança Pública de Oriximiná, Rosinete Silva entrou em contato com o Tenente Coronel Francisco Junior, do 4º GBM de Santarém para dar suporte às buscas pelo corpo da vítima de afogamento. De acordo com ela, chegaram 3 bombeiros na manhã de quarta-feira (16) no município.

“Hoje pela manhã recebemos 3 bombeiros mergulhadores do 4º GBM de Santarém, que estão fazendo o levantamento na área para localizar o homem”, destacou Rosinete.

A equipe da secretaria de segurança do município está à procura dos responsáveis pela gravação dos vídeos do momento em que a vítima desapareceu.

“Estamos fazendo uma averiguação sobre quem produziu os vídeos da vítima de afogamento. Reforço que é de conhecimento da sociedade de Oriximiná que temos órgãos competentes de segurança que atuam no município. As pessoas devem informar esses órgãos, como Guarda Municipal, Defesa Civil, entre outros, quando tiver acontecendo alguma situação que coloque em risco a vida de uma pessoa”, pontuou.

O corpo de Antônio José ainda não foi encontrado.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém