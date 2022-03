Um homem, que não teve o nome divulgado, está desaparecido há cerca de 15 dias na mata da região Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e há cerca de cinco dias tem feito buscas pelo homem. Mas, até o momento apenas o cavalo em que a vítima estava foi encontrado amarrado.

De acordo com informações, o homem trabalha em uma fazenda e havia saído para caçar.

Fonte: Portal Debate, com Blog do Otávio Araújo