Homem destrói carro após flagrar suposta traição no oeste do Pará

Na tarde do último sábado (2), vídeos sobre uma suposta traição na praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará, começou a viralizar nas redes sociais.

Em um dos registros, um homem visivelmente abalado destrói um veículo após flagrar sua companheira praticando atos libidinosos dentro do carro. Nas imagens, o indivíduo xinga a mulher e em seguida pega um pedaço de pau para destruir o automóvel.

Dentre os vídeos compartilhados, uma testemunha registrou o resultado da ação furiosa do homem e alegou: “Eita! Acabou com o carro. Tava transando com a mulher aqui dentro, o cara chegou na hora. O marido corninho, normal”.

O proprietário do carro não apareceu nas gravações.

Fonte: Debate com o Impacto