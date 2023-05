Homem diz ser filho de Gugu e ingressa com ação na Justiça

Um comerciante de São Paulo, chamado Ricardo Rocha, recorreu à Justiça para ser reconhecido como filho do apresentador Augusto Liberato, o Gugu. De acordo com a coluna de Leo Dias, em Metrópoles, neste domingo (30), a mãe de Ricardo teria engravidado em razão de um relacionamento com Gugu na década de 70.

O comerciante relatou em juízo que sua mãe, Otacília, teria conhecido Augusto Liberato no segundo semestre de 1973, quando o apresentador tinha apenas 14 anos. Os dois tiveram, nesta época, um relacionamento casual. Eles teriam se conhecido em uma padaria próxima ao local de trabalho de ambos. De acordo com o processo, Gugu ainda trabalhava em uma imobiliária próxima ao local e Otacília era empregada doméstica de uma família japonesa.

A gravidez teria sido descoberta por ela no ano seguinte, em 1974, onde teria procurado Augusto Liberato para participá-lo do ocorrido, mas não conseguiu encontrá-lo. Ricardo nasceu em outubro de 1974 e teve a ausência paterna em sua certidão de nascimento.

Quando já tinha idade para compreender melhor a situação, Otacília revelou ao filho que seu pai era o apresentador de TV, Augusto Liberato, que estava iniciando sua exitosa carreira diante das câmeras, na década de 80. Mas Rocha optou por deixar como estava e não reivindicou o reconhecimento da paternidade.

Após a morte do apresentador, no final de 2019, e a abertura do inventário de Gugu, Ricardo resolveu ingressar como uma ação “post mortem”, ou seja, pós morte. O suposto filho de Liberato quer o exame de DNA para que seja confirmada a paternidade.

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco/AgNew