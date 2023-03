Homem é achado morto com bilhete que o acusa de pedofilia

Um homem de 28 anos foi encontrado morto dentro de um carro, nesta quinta-feira (23), junto de um bilhete que o acusava de ser pedófilo. O corpo estava com sinais de perfuração por arma de fogo. O homicídio ocorreu no município de Sorriso, no Mato Grosso.

Segundo informações do portal UOL, a vítima era um motorista de aplicativo e foi encontrada dentro de um Ford Ka que estava abandonado em um buraco nos fundos de uma escola. O veículo se encontrava em uma região de mata em Morada do Bosque.

A polícia chegou até o local após ser acionada por uma testemunha que estava caminhando nos arredores e encontrou o corpo.

Dentro do carro, havia também um bilhete com o suposto motivo do assassinato e que dizia que o homem “merecia morrer”.

– Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno – consta na carta.

Segundo as autoridades, o rapaz não tinha passagem pela polícia.

Em anonimato, o irmão da vítima negou que ele fosse envolvido com abusos sexuais e o descreveu como “trabalhador”.

– Era um trabalhador, cara. Rala até às 00h para conseguir o pão e tá aí ó. Covarde demais quem fez isso. Não sei [o que aconteceu]. Só sei que ele trabalhava até tarde porque é motorista né? [Ele tinha passagem na polícia e era envolvido com pedofilia?] Nunca. Você é doido? Ele é casado. Muito estranho. Rapaz novo, olha o jeito que ele está – lamentou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Facebook/TV Cidade Verde Sorriso