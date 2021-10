Homem é acusado por maus-tratos a cachorro em Belém

No último sábado (9), os agentes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Policia Civil, junto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem pelo crime de maus-tratos a animais, no bairro Terra Firme, em Belém.

O homem foi denunciado por internautas, o criminoso haveria cortado o rabo de um cachorro utilizando uma faca, sem qualquer tipo de preparação, causando dessa forma o sofrimento do animal de estimação, que ao ser encontrado foi encaminhado para os cuidados dos veterinários.

Os policias civis iniciaram as buscas após receberem informações, que imediatamente iniciaram as diligencias para localizar e prender o suspeito, que foi localizado no bairro da Terra Firme, o home recebeu voz de prisão de policiais militares após uma representante do projeto Xerimbados, acionar a PM, a representante atua em defesa do animal.

O cachorro, foi encaminhado para o Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, no bairro do Tapanã e passa bem. Já o indiciado foi autuado no crime previsto no artigo 32 § 1º, da Lei 9605/98, que ficará a disposição no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Para situações de casos de maus tratos contra animais, a divisão especializada em meio ambiente e proteção animal (Demapa) orienta que todas as denuncias devem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas por dia, ou pelo numero da Demapa (91) 3238-1225, durante o horário comercial.

Foto: Ascom/PCPA