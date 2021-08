Homem é agredido com barra de ferro durante discussão motivada por cobrança de aluguel

Caso aconteceu em Itaituba. Vítima sofreu fratura no antebraço e foi encaminhada para o hospital

Uma discussão motivada por cobrança de aluguel terminou com uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (16), no município de Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com informações da polícia, um homem ficou ferido após ser agredido com uma barra de ferro. Ele sofreu uma fratura no braço e foi socorrido e encaminhado ao hospital.

A PM informou que foi acionada e encontrou o homem sentado no chão, próximo à Usina de Asfalto de Itaituba, no quilômetro 4 da Rodovia Transamazônica. Ele apresentava suspeita de ter fraturado o antebraço esquerdo, e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Testemunhas disseram que o homem estaria com o aluguel atrasado, e não teria gostado do modo de cobrança da proprietária do imóvel. Ele teria, então, pegado um pedaço de madeira e partido para cima da mulher. Para defendê-la, o marido teria atingido o homem com uma barra de ferro.

O caso foi registrado como lesão corporal na 19ª Seccional de Polícia Civil.