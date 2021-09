Homem é assassinado a tiros dentro de salão de beleza de Altamira

Um homem foi assassinado a tiros na tarde de quinta-feira (23), em Altamira, sudoeste do Pará. O crime aconteceu dentro de um salão de beleza, quando a vítima acompanha o sobrinho para cortar o cabelo. Ninguém foi preso e a Polícia Investiga o caso.

Em uma moto, dois homens chegaram ao estabelecimento na avenida Castelo Branco, bairro da Liberdade. Um deles desceu do veículo e foi em direção ao jovem, que ainda tentou correr, mas não teve chance de defesa.

A vítima foi atingido com quatro tiros pelas costas e acabou morrendo no local. Os criminosos fugiram na moto. O Instituto Médico legal foi acionado para realizar a remoção do corpo e a identidade da vítima não foi relevada.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: TV Liberal/Reprodução