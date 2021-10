Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia no nordeste do estado

Na manhã da quinta-feira, 14, um homem identificado como Samio Cabral de Sousa, de 26 anos, conhecido como “Gum” foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo no Ramal do KM 21, em São Francisco do Pará, região nordeste do estado.

De acordo com informações da PM, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local do crime já efetuando os disparos contra a vítima, que morreu ainda no local do crime, sem chance de socorro.

A PM realizou a preservação da cena do crime até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) que realizou a remoção do corpo de Samio.

Fonte: Roma News